Filho de Gugu diz que família Liberato está se reconectando: Foco no futuro

João Augusto Liberato, 23, falou sobre a situação de sua família após o fim de imbróglio judicial envolvendo a herança deixada por seu pai, o saudoso Gugu Liberato (1959-2019).

O que aconteceu

O rapaz afirmou que os familiares estão voltando aos poucos a se reaproximar. "Todo mundo voltou a se reconectar. Olhamos para trás e vemos que essas coisas aconteceram, mas estamos com o foco no futuro", declarou ele, em participação no programa Altas Horas (Globo).

João admitiu que pensa em seguir a carreira do pai futuramente. "A televisão fez parte da minha vida desde que eu era um bebê. As pessoas sempre me perguntam isso, e eu falo que seria gratificante seguir os passos do meu pai, mas é uma coisa difícil, não é fácil."