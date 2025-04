Ex-Tiazinha, Suzana Alves exibe resultado de harmonização facial: 'Linda!'

Suzana Alves, 46, exibiu o resultado de uma harmonização facial a que se submeteu recentemente.

O que aconteceu

A eterna Tiazinha mostrou o novo rosto no programa Fofocalizando (SBT), que a convidou para fazer o procedimento. Além de aplicar botox, ela fez preenchimento no bigode chinês, removeu as rugas de marionete e contornou os lábios.

Suzana afirmou ter ficado satisfeita com a mudança. "Como estou linda! Sabia que era um passo importante que eu tinha que dar, [afinal] vou fazer 47 anos."