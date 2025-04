Ex-Chiquititas Gabriella Saraivah é aprovada em psicologia nos EUA

A atriz Gabriella Saraivah, conhecida por seu papel em Chiquititas, revelou em suas redes sociais que vai estudar em uma universidade dos Estados Unidos. A jovem celebrou a conquista com seus seguidores e contou detalhes do processo.

O que houve

Entusiasmada, Gabriela falou aos seguidores. "Me mudei para os EUA e estudei em uma high school de arts, depois disso fiz dois anos de community college estudando psicologia e apliquei para transferir para a UCI, que está entre as top 10 universidades do país. E consegui! Muito feliz! Vou continuar sendo atriz e fazendo cursos de atuação e agora também sou universitária. É muito bom sonhar e melhor ainda realizar. Bora!"

Gabriella também compartilhou um desabafo sobre os desafios enfrentados até a conquista da vaga. "Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não entende o porquê, a gente se questiona, a gente fica magoado: 'eu queria tanto que fosse desse jeito!' Mas uma coisa que estou trabalhando em mim é confiar verdadeiramente nos planos de Deus, e hoje recebi uma notícia maravilhosa, depois de algumas semanas recebendo notícias não tão boas. Consegui a vaga no college, na universidade que queria"