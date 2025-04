Enquete UOL: votação surpreendente abala favoritismo de Camarote no BBB 25

João Gabriel aparece logo atrás, com 44,92% dos votos. Ele chegou a liderar a enquete no início do dia, mas teve uma recuperação e, no cenário atual, escaparia da eliminação.

Já Vitória Strada mantém uma baixa porcentagem de votos, somando apenas 3,99%. A atriz parece não ser o foco do público nesta votação.

O resultado oficial será divulgado amanhã à noite, durante a transmissão ao vivo do programa na TV Globo. Vote abaixo na enquete do UOL!

BBB 25 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

