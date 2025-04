BBB 25: Diferença diminui na Enquete UOL e votação fica apertadíssima; veja

O 14º paredão do Big Brother Brasil promete emoção até os segundos finais da votação. Três participantes estão na disputa: Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada.

O que diz a enquete UOL

Diego Hypolito registrou um crescimento nos votos ao longo do dia e, até o momento, lidera como o mais cotado para deixar o reality, com 49,95% da preferência do público. No entanto, a diferença para o segundo colocado caiu. A parcial foi atualizada às 17h (horário de Brasília).