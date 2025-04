Atriz sobre 'cena mais infame do cinema' com Marlon Brando: 'Fui humilhada'

A atriz francesa Maria Schneider, que protagonizou aquela que é considerada a "cena mais infame do cinema", relatou ter se sentido "humilhada" pelo ato gravado ao lado de Marlon Brando para o filme "Último Tango em Paris" (1972).

O que aconteceu

Na época das gravações, Schneider tinha apenas 19 anos e sua personagem é estuprada pelo personagem de Brando, que usa manteiga como lubrificante. A atriz, que morreu em 2011, já afirmou em entrevistas que a "cena da manteiga", como ficou conhecida, não estava prevista no roteiro original e foi filmada sem o seu consentimento.

Em entrevistas décadas depois de "Último Tango em Paris", Schneider relatou que teve problemas decorrentes da cena polêmica. "Aquilo não estava previsto no roteiro original. A verdade é que foi o Marlon que teve a ideia. Eles só me disseram que tínhamos que filmar a cena e eu fiquei realmente brava. Me senti humilhada e, para ser honesta, me senti um pouco violada, tanto pelo Marlon quanto pelo [diretor do filme Bernardo] Bertolucci". As informações foram repercutidas pelo jornal argentino La Nación.