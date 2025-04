'Corpo estranho': livro sobre Marinho detalha Silvio Santos saindo da Globo

"Silvio Santos era um corpo estranho na estrutura da Globo." O livro "Roberto Marinho: A Globo na Ditadura - Dos Festivais às Bombas no Riocentro" será lançado no próximo dia 24 de abril com histórias da emissora durante o regime militar e traz também os bastidores da saída de Silvio Santos (1930-2024) para criação de sua própria rede de televisão.

O livro, produzido pela editora Nova Fronteira e escrito por Leonencio Nossa, traz um recorte sobre como a Globo se tornou uma das principais emissoras do Brasil entre os anos 1967 a 1981. A obra conta a história da Globo desde o início, durante a ditadura militar, até o atentado no Riocentro, episódio que expôs as tensões internas do governo.

Splash teve acesso, com exclusividade, ao capítulo do livro que traz bastidores da relação entre Silvio Santos e Globo. O autor reúne depoimentos em que contam como Silvio Santos era visto dentro do canal, os cuidados de Roberto Marinho com o "líder de audiência dos domingos" e como se deu a ruptura do apresentador com a emissora carioca.