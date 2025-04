BBB 25: emparedados apontam possível eliminado e presença no TOP 5

A atleta também diz que acredita ser uma das finalistas da edição. "Se eu for pensar com a minha cabeça de atleta e competidora, até a Final. [...] Eu jogo com o meu coração desde o início, sempre que preciso eu falei. Eu quero chegar o mais longe possível. No meu coração está até a Final".

João Pedro aposta na eliminação de Daniele. "Como o Maike é meu aliado aqui desde o primeiro dia, sempre joguei junto com ele, perguntando coisas e ele me ajudando e eu ajudando, eu acho que a Dani sai amanhã. Também é uma opção que eu já votei nela aqui desde o começo por achar que ela não é ativa aqui dentro do jogo e eu quero que o Maike chegue comigo até pelo menos o quinto. Se não for no quinto, vai no quarto".

O goiano acredita que vai longe no jogo. "Eu acho que vou até da quinta [colocação], para trás. A quinta, quarta. Porque eu acho que fui coerente aqui dentro do programa, convivendo, esse jogo aqui, acho que fui coerente com meus votos, em todos os sentidos. Talvez possa não estar agradando o público de fora, mas aqui dentro eu estou jogando com meu coração desde o primeiro dia".

Por fim, Maike diz que Hypolito será eliminada. "Eu acho que João Pedro vai estar no Top 5 comigo, acho que ele é um cara muito alegre, assim como a Dani falou. Ele é um cara que soma muito com o jogo, se posiciona quando tem que posicionar, e quando erra, ele pede desculpas. Ele não tem medo de assumir essas coisas. Acho que ela vai sair amanhã. Justamente por, numa dinâmica dessa, ela não conseguir nem colocar claro o que ela está querendo falar. Eu acho que, por isso, ela deveria sair amanhã", declarou.

O brother também tem esperanças de estar presente no TOP 5. "Eu venho jogando com o meu coração aqui dentro, me posicionando diante das coisas que eu acho, que eu vejo. Eu demorei um pouquinho no começo do jogo, ainda mais depois que o Gabriel saiu. Foi um baque aqui dentro, quem já perdeu as duplas sabe como é. Eu me coloquei no lugar e voltei com tudo para o jogo, para ganhar as provas que são coisas que eu gosto muito aqui dentro. Eu acho que elas são o que mantém a gente aqui dentro, além do público. A gente faz a nossa parte aqui dentro. Eu venho me posicionando, jogando, tendo meus embates, falando o que tem que se falado, e eu acho que é isso que o Brasil espera. Então, eu acho que isso me colocaria no Top 5", concluiu.

