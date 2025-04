Orlando Morais se declara para Glória Pires: '37 anos de estrada'

Orlando Morais e Glória Pires completaram 37 anos juntos. O cantor usou as redes sociais hoje para se declarar para a amada em uma postagem.

O que aconteceu

Orlando Morais se declarou para Glória Pires no Instagram. O músico postou uma foto ao lado da esposa. "37 anos juntos. Estávamos tão longe um do outro e o mundo achou de nos achar. Nos colocou frente a frente e a gente sem saber, de repente, nos descobrimos no olhar."