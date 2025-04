No Raio-X, Daniele Hypolito pede para ficar no BBB 25: 'Sonho que realizei'

Daniele Hypolito, 38, fez um apelo ao público do BBB 25 (Globo) para que a ajude a permanecer no programa.

O que aconteceu

A ginasta afirmou que sua presença no reality é a realização de um sonho. "É um sonho que eu estou realizando, é uma oportunidade que eu agradeço todos os dias por estar aqui. Agradeço a vocês todas as vezes que eu estive no Paredão, e vocês me deixaram ficar ainda na casa", declarou ela, em seu Raio-X de hoje.