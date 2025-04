Matteus Amaral confirma novo namoro após término de noivado com Isabelle

O ex-BBB Matteus Amaral confirmou, nesta sexta (4), seu novo namoro com a estudante de medicina Anna Julia Ferreira. Esse é o primeiro relacionamento de Amaral desde o término de seu noivado com Isabelle Nogueira, em fevereiro.

O que aconteceu

Em entrevista, o ex-BBB apresentou Anna Julia como sua namorada. Na noite da sexta, Matteus Amaral inaugurou uma loja de sua marca de roupas, BahMatteus, e enquanto falava com um jornalista em vídeo, ele puxou a estudante e perguntou: "Já conhece minha namorada Anna Julia?".

A namorada de Matteus também foi clicada ao lado da família do empresário. Durante o evento em Alegrete, no Rio Grande do Sul, a nova namorada do ex-BBB tirou fotos com a mãe dele e foi clicada abraçada com Matteus.