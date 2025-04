Larissa Manoela brinca que ofereceu foto para não reprovar ao tirar CNH

Após vídeo dela dirigindo viralizar, nessa sexta (4), Larissa Manoela respondeu uma dúvida de um fã no X, antigo Twitter, sobre como famosos tiram a habilitação — ela aproveitou para brincar que só foi aprovado porque tirou foto com o examinador.

class="twitter-tweet"> lang="pt" dir="ltr">Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova pq o moço que tava acompanhando falou: PARA AQUI. POSSO TIRAR UMA FOTO COM VC? E eu disse: SÓ SE VOCÊ NÃO ME REPROVAR AGORA kkkkkcry. Eu fiquei mais nervosa que ele -- Larissa Manoela (@larimanoela) twitter.com/larimanoela/status/1908332296173662218?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2025

O que aconteceu

Segundo Larissa, o examinador quis uma foto com ela no fim da prova. "Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova porque o moço que tava acompanhando falou: 'Para aqui. Posso tirar uma foto com você?'".