Homem é preso por ameaçar explodir estúdio de 'Saturday Hight Live'

Michael Branham teria comunicado uma ameaça aos estúdios para uma faculdade em Connecticut. Foi a instituição que comunicou às autoridades. Segundo apuração da NBC News, a ameaça não foi considerava crível.

No passado, a atriz Scarlett Johansson solicitou uma ordem de restrição contra Michael Branham. Mas o documento foi negado por questões técnicas. O marido dela, Colin Jost, é membro do elenco e roteirista chefe do 'Saturday Night Live'.

Defesa de Branham pede que fiança seja reduzida. Segundo Jamie Niskanen-Singer, Michael foi enganado no passado por pessoas que fingiam ser Scarlett Johansson na internet e que as ameaças de agora podem ter sido feitas pelos golpistas.