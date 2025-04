'Foi muito triste': Derico diz que Globo 'forçou' adeus de Jô Soares da TV

Derico Sciotti, 58, e os músicos de Jô Soares (1938-2022) vão se reunir neste sábado (5), no Blue Note, em São Paulo, para o show "Derico & Sexteto" em homenagem ao apresentador (1938- 2022). O espetáculo conta histórias ocorridas durante 28 anos de participação do músico no programa de entrevistas de Jô Soares. Além dos relatos marcantes, o repertório do show conta com músicas que fizeram parte do álbum gravado por Jô Soares & O Sexteto, em 1999, em São Paulo.

Qual foi a minha ideia? Pegamos o projeto que fizemos com ele e falei: 'vamos fazer uma homenagem ao Jô fazendo um show com esse repertório'. É um repertório que ele gostava de tocar, cantar, se preparou muito para fazer esse projeto e realizou. O Jô era um cara realizado, porque tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia. É uma homenagem bacana de se fazer, a gente sabe fazer isso e é um show musical com aquela pegada de lembranças, memórias afetivas e trazendo para perto de novo uma lembrança dele, e ele sendo meio que protagonista sem estar presente.

Derico, em entrevista exclusiva para Splash

Multi-instrumentista vai se apresentar ao lado de Marcinho Eiras, Chico Oliveira, Marcos Romera, Binho Pinto e Marcelo Soares. Da formação original do grupo, Rubens Cubeiro Rodrigues, o guitarrista Rubinho, faleceu com o programa ainda no ar, em 1999. Já Bira, o baixista, morreu em 2019, período em que o programa já não estava mais no ar na Globo.