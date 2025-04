Chiquinho Scarpa lembra festa em que Luciana Gimenez conheceu Jagger

Durante a entrevista, o conde lembrou que "participou" dos dois romances em que a amiga teve filhos. Ele foi convidado por Marcelo de Carvalho, um dos donos da RedeTV, para fazer um teste de palco com Gimenez. Um tempo depois, a apresentadora e o empresário se casaram.

Foi ele que levou Gimenez à festa em que ela conheceu Mick Jagger — eles se envolveram no mesmo dia, em 1998. "Na casa do Olavo Monteiro de Carvalho, no Rio de Janeiro", apontou o Conde. "Nossa, a gente está falando da festa que conheci o pai do meu outro filho, o Mick. Você estava naquela festa...", completou a apresentadora.

Scarpa quase deu detalhes sobre o "sumiço" da amiga naquela noite, mas foi interrompido por ela. "Te dei carona do Copacabana (Palace) até lá. E daí, ela sumiu...posso contar a história?", perguntou. "Não! Essa não, que nem eu lembro. Imagino o que eu devo ter feito, porque eu faço cada absurdo na minha vida. Mas depois você me conta, porque eu não me lembro", pediu.

Luciana e Mick Jagger se conheceram durante uma visita do músico dos Rolling Stones ao Rio de Janeiro. A dupla foi apresentada pela jornalista Gloria Maria. Na época, ele era casado com a modelo Jerry Hall.