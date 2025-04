'Paixão louca': Cauã Reymond e Bella Campos explicam relação em 'Vale Tudo'

A trajetória de César cruzou com a da ambiciosa Maria de Fátima em uma sessão de fotos da Tomorrow, agência de Solange Duprat (Alice Wegmann), em Foz do Iguaçu (PR), logo no primeiro capítulo. Os dois enxergam a possibilidade de se unirem para cometer golpes e enriquecer.

Tem uma paixão louca entre eles, um contrato de relação que é muito singular e que eu acho muito rico como ator.

Cauã Reymond a Splash

Bella Campos concorda com Cauã e diz que César é um ajudante de Maria de Fátima. "É o braço direito. É aonde ela recorre quando acontece algo de ruim na própria família, quando ela discute com o pai, quando ela briga com o pai, a gente sabe que o pai também vai morrer nessa versão. Ela recorre a ele não só para executar a algum plano, mas também é o lado emocional dela. Ela se identifica com ele nesse lugar do afeto. Talvez ele enxergue o mundo de uma forma como ela enxerga. Ele tem essas ferramentas do mundo da moda, do Rio de Janeiro".

Esperta do jeito que é, ela encontrou uma pessoa que pode ajudar a executar os planos dela, mas também é um aconchego, permite que ela desenvolva esse lado emocional dela.

Bella Campos

As cenas de Maria de Fátima e César têm repercutido nas redes sociais. No primeiro capítulo, a "secada" de Fátima ao modelo gerou frisson nas redes, assim como a primeira transa dos dois. Nos capítulos seguintes, Fátima se mudou para o Rio de Janeiro e procurou pelo modelo para tentar alavancar na carreira como influenciadora.