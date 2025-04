Com DENNIS, que horas começa a festa do BBB 25 de hoje?

Na noite de celebração, a atração musical é o DJ, produtor e compositor DENNIS. "Todas as vezes que entro na casa é especial. Como fã do programa, fico muito feliz em levar alegria para os jogadores e sentir a energia deles. Essa reta final está pegando fogo, todos eles se movimentando para ganhar o prêmio", disse ao gshow.

Depois que o artista deixar o palco de onde comandará o show, os participantes poderão subir à mesa do DJ e usá-la como camarote. O ambiente da festa ainda terá totem de fotos em realidade aumentada, um painel de interatividade com videogame e um Pega Pelúcia gigante.

