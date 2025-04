Maike flerta com Renata e sugere interesse pós-BBB: 'Vou querer muito'

Na madrugada de hoje, após a formação do 13º Paredão do BBB 25 (Globo), Maike e Renata trocaram flertes no gramado da casa.

O que aconteceu

Em um papo descontraído, com a presença de João Pedro, Maike afirmou que estava em uma "prova de resistência" com Renata: "Você me deixa na prova de resistência mais longa do Big Brother. Eu vou sair e ela não vai acabar."