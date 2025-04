BBB 25: Dani conta a Diego que se ofereceu para o Paredão a fim de poupá-lo

Daniele Hypólito, 40, revelou a Diego Hypólito, 38, que se sacrificou no Paredão do BBB 25 (Globo) em favor dele.

O que aconteceu

A ginasta contou ter orientado Joselma, 54, a sugeri-la para a berlinda se necessário para que Diego não fosse emparedado. "Eu conversei com a dona Delma, porque eu não queria ver você no Paredão. E eu sabia que a única pessoa, além de você e do Vini que ele toparia, seria eu. E aí eu falei com ela: 'Delma, você luta até o Tadeu falar alguma coisa... Se o Tadeu falar que você está no Paredão por causa disso, pode falar meu nome, com paz no coração'."