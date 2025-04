BBB 25: Após 2 horas, Diego conclui etapa do Monstro sob aplauso de aliados

O castelo caiu segundo após ter ficado pronto, mas, mesmo assim, a produção aceitou o cumprimento da prova. "Tarefa concluída", ecoou o aviso, para alívio do atleta.

Guilherme e Daniele, então, aplaudiram Diego e o abraçaram em comemoração. "Eu estava aqui atrás dele! Eu não respirei junto com ele", gabou-se ela, feliz por ter podido dar força ao irmão nesse momento.

