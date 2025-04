Da reclusão à publi: Ana Paula Arósio e a vida nem tão longe dos holofotes

Após encerrar contrato com a Globo, Ana Paula Arósio foi morar em um sítio de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Foi no local que ela se casou com o arquiteto e cavaleiro Henrique Plombon Pinheiro, em cerimônia reservada para familiares, conforme noticiou a revista Caras. Ela é produtora rural, segundo consta no seu CNPJ.

Arósio ficou no interior paulista até o final de 2013, quando se mudou com o marido para a zona rural de Swindon, na Inglaterra. "É preciso um período para viver também. Você começa uma roda viva, vivendo os personagens e não é mais você mesma, fica só cumprindo funções. Eu precisava de um tempinho para virar eu de novo", contou Arósio à Quem no Festival do Rio 2015.

Ela estava no Brasil para promover o lançamento do filme "A Floresta Que Se Move", de Vinícius Coimbra, onde interpretou a poderosa Clara, no longa que é uma adaptação contemporânea da peça "Macbeth", de William Shakespeare. Foi seu primeiro grande trabalho desde a saída da Globo.

Fora das telonas e se dedicando à criação de cavalos com o marido, Ana Paula acompanhou Henrique nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. O atleta foi medalha de prata pelo Brasil em uma prova por equipes do hipismo.

