Decotão e flores: convidada 'vaza' look de Ana Maria Braga em casamento

Essa é a quinta vez que Ana Maria Braga se casa. O primeiro matrimônio foi com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ficou de 1980 a 1992. Juntos, eles são pais de Mariana e Pedro Maffeis.

De 1997 a 2002, Ana foi casada com Carlos Madrulha, que havia sido seu segurança e motorista. Entre 2005 e 2013, ela viveu com o empresário Marcelo Frisoni. Ela também foi casada com o francês Johnny Lucet, com quem ela ficou entre 2019 e 2021.