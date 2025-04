Vale night: Taís Araujo revela que marca transa com Lázaro Ramos em hotel

A atriz também falou como o fato de ser uma pessoa pública afeta. "No meu caso, como é uma relação pública, me pergunto o tempo inteiro se estou ali porque amo ou porque virou quase uma instituição. O tempo inteiro me coloco à prova. Mas é a pessoa que quero ligar primeiro, com quem quero estar junto e dividir as coisas. Óbvio que relação é muito diferente de quando a gente começou, mas ainda faz sentido estar ali", disse ainda no podcast do jornal O Globo.