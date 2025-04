Influenciadora busca sósia de Cristiano Ronaldo para gravar conteúdo adulto

Debora Peixoto, 32, está em busca de um sósia de Cristiano Ronaldo, 40, para gravar conteúdo adulto.

O que aconteceu

Ela abriu uma enquete em seu perfil no Instagram, perguntando a seus seguidores com qual famoso eles gostariam que ela gravasse a cena. O nome mais citado foi do jogador de futebol português.

Para tentar se aproximar do pedido dos fãs, ela lançou um concurso para encontrar um sósia do atleta.