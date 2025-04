Luigi: Renata pode ser campeã do BBB 25 se não for eliminada agora

Renata está na mira da Líder Vitória Strada e pode ir para o próximo Paredão do BBB 25. A sister, uma das favoritas do público, vive um momento conturbado no jogo após perder duas aliadas. Seu momento no reality foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Luigi Civalli.

Para Luigi, convidado do programa, este é o momento ideal para Renata ser eliminada. Mas, se não sair, a bailarina é uma candidata forte para vencer o prêmio da grande final. Além da indicação de Vitória, o Paredão será formado hoje com o mais votado da casa e uma indicação em consenso de Maike e Delma.

Luigi acredita que Vitória vai acabar indicando João Pedro, que também está em sua mira. Os outros emparedados devem ser Daniele Hypolito pelo consenso e Renata pela casa. Na percepção dele, a briga seria entre as duas sisters e o gêmeo ficaria de lado.