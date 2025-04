De mãos dadas na cama, Maike consola Renata: 'Você vai me alugar pra vida'

Na madrugada, Renata deitou na mesma cama de Maike e chorou, citando sua participação na Vitrine do Seu Fifi. "Eu fico só pensando nisso, se de fato as pessoas viram quem eu sou, sei lá. Ou se me julgam de uma forma diferente", afirmou.

Os dois deram as mãos e o brother prestou apoio à sister. "Lógico que viram, o que você fez demais aqui? Não ofendeu ninguém, não machucou ninguém. Muito pelo contrário."

Renata então brincou que estaria "alugando" o brother para seus desabafos. "Mais um dia te alugando. Tá vendo a falta da Eva?", disse.

Ixe, fia. Você vai me alugar pra vida Maike

A sister riu e disse que o brother insiste em flertar com ela. "Lá vem, mesmo na hora que tô chorando, sofrendo…", afirmou. "Eu falei que ia parar, verdade... É mais forte. Parei", respondeu Maike.

O brother também disse que todos os participantes que estão no BBB deve sair "bem", e Renata insinuou que "talvez não". "Quem? Quê que você sabe que eu não sei?", perguntou Maike. "Não é relevante agora. Não quero mais falar dessa Vitrine, já me trouxe tanta dor de cabeça [...] Não sei se as coisa mudaram.. Teve, né? Quem saiu com rejeição", desconversou a sister.