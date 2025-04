Daniele volta a discutir com Diego por risada: 'Não tô com paciência'

Você podia não tá rindo de mim, mas eu tava falando uma coisa séria e você começou a rir Daniele Hypolito

O ginasta demonstrou irritação. "Tá bom", disse. "Não tô com paciência pra discussão, não. Quer discutir, vai discutir sozinha".

Daniele insistiu. "Diego, não estou discutindo, só estou te falando", disse. "Di, eu te conheço há 38 anos, mas tô falando uma coisa que não é brincadeira".

Essa não é a primeira vez que os irmãos discutem por esse motivo. Ainda nos primeiros dias de BBB, Daniele repreendeu o irmão por uma crise de riso enquanto ela desabafava.

