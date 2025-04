Criadora de fake news da''velha sonsa' se diz mais famosa que elenco do BBB

Ela confessa que estava torcendo por Vilma e Diogo, e não se sente responsável pela eliminação dela. Vilma teve a oportunidade de aplicar um contra-golpe na formação do Paredão, e escolheu Vinícius com a justificativa de ter sido ofendida por ele. Segundo a carioca, ela realmente acreditava na fala do brother, pois tinha visto uma versão cortada do momento em que ele fala "velha sonsa".

Hoje, quem manda são as torcidas. Eu não tenho responsabilidade em nada disso. Eu estou em grupos, e as torcidas não se reuniram para salvar a Vilma. Isso que eu falei não tem nada a ver, porque ele [Vinícius], realmente falou isso. Só que ele falou para o Diogo

Yolanda, a criadora da fake news da velha sonsa

