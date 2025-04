Camilla se surpreende com carinho e diz: 'Tive atitudes infelizes na casa'

Camilla refletiu sobre sua trajetória no programa. "Eu acho que eu tive muitos momentos infelizes, atitudes infelizes na casa, que não foram interpretadas como eu gostaria que fossem vistas, e eu entendo. E sério, só eu sei o que meu coração tem, o Big Brother foi uma experiência incrível, que eu não voltaria atrás."

Eu vi no BBB a oportunidade de mudar a minha vida e eu queria ganhar o prêmio, nunca pensei em como eu seria vista aqui fora nas publicidades e aí eu entrei de cabeça de um jeito que, talvez, nem precisasse, estava como se estivesse em uma guerra, eu tive posicionamentos que, talvez, nem precisasse. Camilla

A trancista explicou. "Queria que vissem a Camilla forte, não como uma pessoa ruim e agressiva".

Camilla finalizou. "Estou superfeliz que as pessoas que estejam aqui estejam para me conhecer e conhecer meu trabalho, mesmo que eu ainda tenha poucos seguidores, eu nunca imaginei trabalhar com a internet".

