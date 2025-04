Após ser destratada pela filha, Raquel recebe apoio de homem maravilhoso

No capítulo de sábado (5), da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima destrata Raquel, e Ivan a ampara.

César vai para a festa de uma socialite levando o convite de Maria de Fátima. Heleninha decide ir à mesma festa, incentivada por Tiago. Solange e Afonso ajudam Maria de Fátima a entrar na festa.

Maria de Fátima se impressiona com Afonso. César deixa claro a Maria de Fátima que está acompanhado na festa. Marco Aurélio é hostil com Heleninha. Rubinho sugere a Raquel que está na hora de voltar para Foz do Iguaçu. Raquel se recusa a entrar na justiça contra Maria de Fátima, apesar da insistência de Rubinho.