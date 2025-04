Aldeíde da 'Vale Tudo' de 1988 é vilã em novela atual da Globo; veja quem

Karine Teles, 46, interpreta Aldeíde no remake de "Vale Tudo" (Globo). Na primeira versão, exibida em 1988, a personagem foi encarnada por uma atriz muito popular entre o público atual de novelas.

Quem foi Aldeíde na 1ª 'Vale Tudo'?

Lilia Cabral, 67, deu vida a Aldeíde na primeira versão de "Vale Tudo". A personagem trabalha como secretária e sofre com as grosserias do chefe, Marco Aurélio (antes Reginaldo Faria, agora Alexandre Nero). A história segue a mesma no remake.