Vitória diz que perdeu amiga por ir para o BBB: 'Como se eu fosse decepção'

Vitória: "Eu perdi até amiga para vir para cá. No dia em que vazou [a informação de] que eu ia vir para cá, eu já não respondi mais o WhatsApp. Eu falei: 'Não sei mentir, então não vou responder as pessoas'. Era um dia antes [do confinamento], e eu falei: 'Vou fingir que eu estou confinada e não vou responder ninguém'. E aí eu recebi mensagem da mãe dessa minha amiga. Tipo assim: 'Não acredito que você vai [para o BBB] e vai levar outra pessoa! Você sabe que era o sonho dela!'".

Diego: "O quê?! Para! Isso já é... Pelo amor de Deus!".

Renata: "Ai, gente, me poupe!".

Vitória: "E dessa minha amiga também. Ela mandou [mensagem dizendo] tipo como se eu fosse uma decepção".

Diego: "O que é isso, gente? Você não tinha uma amiga, tinha uma hater!".

Vitória: "É... E eu nem respondi. É uma amiga que eu conheço há muitos anos. É uma das poucas amigas que restaram do [período em que morava no] Rio Grande do Sul. Só que, na nossa vida, às vezes a gente tem mais proximidade com uma pessoa que a gente conhece há menos tempo que com quem a gente conhece há mais tempo. E essa pessoa não se encaixava para vir para cá comigo. Não quer dizer que eu não goste dela, que não seja minha amiga, mas ela não se encaixava".