Vídeo de sexo de MC Mirella e marido vaza nas redes sociais

Os comentários vão de 'ótimo a ruim' na web. "A MC Mirella até que enfim assumiu a real profissão dela e parou de fingir que é cantora kkkkkkkk", disse uma no X, antigo Twitter; "Acordei com o vídeo da MC Mirella dançando brega funk na piroca do Dynho? bom dia", debochou outro. "Desses vazados da Mc Mirella só consigo pensar em uma coisa: que pele boa viu, sem uma mancha, uma foliculite, a mana tá de parabéns", apontou uma terceira.