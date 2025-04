'Sonsa!': como Dieckmann constrói personagem que matou Odete em 'Vale Tudo'

Carolina Dieckmann, 46, interpreta Leila no remake de "Vale Tudo", personagem que, na versão original de 1988, foi responsável por um dos maiores mistérios da teledramaturgia: a morte de Odete Roitman. Quem interpretou Leila anteriormente foi Cássia Kis.

Capaz de tudo

Leila cresceu ouvindo de sua mãe que "era bonita demais para trabalhar" e, por mais que não acredite nisso, algo desse lema ressoa em suas atitudes. É ex-mulher de Ivan (Renato Góes) e mãe de Bruno (Miguel Moro). Os dois têm uma ótima relação e se apoiam nos momentos críticos, tanto que ela começa a novela morando com o filho na casa do ex-sogro, Bartolomeu (Luis Melo). Leila se formou em psicologia, mais para abrilhantar seu dote do que para exercer a profissão. Ela gosta de fazer as coisas no seu tempo e de ter a quem pedir ajuda.