Como Emicida e Fióti, outros irmãos famosos já brigaram; veja quem

Em 2022, as "coleguinhas" protagonizaram atritos em público. Em maio, o vazamento de uma discussão durante participação no Programa do Ratinho (SBT) estremeceu a relação. As irmãs bateram boca por conta da capacidade vocal de Simaria e, em um dado momento, Simone disparou: "Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte". Ratinho tentou apaziguar o clima, mas Simaria demonstrou estar chateada: "O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no c*", disse. Depois da repercussão do áudio, as duas disseram que fizeram as pazes logo após a gravação.

Em junho do mesmo ano, em São João de Caruaru (PE), Simaria atrasou 1h20 para chegar a um show. Após começar a cantar, a "coleguinha" ignorou três tentativas da irmã de encerrar a apresentação. O caso repercutiu e fortaleceu o rumor de que a dupla iria se separar.

O fim da dupla aconteceu em agosto daquele ano. Na ocasião, uma publicação no Instagram relatou: "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo". Desde então, o perfil em conjunto segue paralisado.

Atualmente, as irmãs mantêm contato apenas no âmbito familiar. Em entrevista no programa Mais Você (TV Globo) na última sexta-feira, Simone relatou que a relação com a irmã melhorou após a separação profissional. "Melhor coisa da vida é ter a minha irmã como minha irmã, como vida, como parceira de família, vamos viajar juntas", disse. No último domingo, Simone e Simaria estiveram na festa de 1 ano da sobrinha, em um clima aparentemente amigável.

Britney e Jamie Lynn Spears