Pierce Brosnan concorda com critíca de que franquia '007' é sexista

A atriz britânica Helen Mirren Imagem: AFP

As mulheres sempre foram uma parte importante e incrivelmente importante do Serviço Secreto, elas sempre foram. E muito corajosas. Se você ouvir sobre o que as mulheres fizeram na resistência francesa, elas são incrivelmente, inacreditavelmente corajosas. Então eu contaria histórias reais sobre mulheres extraordinárias que trabalharam naquele mundo Helen Mirren

Questionado sobre as falas da colega de elenco, Pierce Brosnan afirmou que nunca conversou sobre isso com Helen Mirren, mas que concorda com suas críticas. "Sim, há um certo acordo aí. Mas há um certo mundo e espaço para se mover dentro do arco do que [o criador e autor de Bond] Ian Fleming colocou. Então sempre haverá conflito", disse à People.