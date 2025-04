No BBB 25, Deborah Secco lembra quando 'apanhou de verdade' de espectadora

Deborah: "Essa foi a primeira vez que eu apanhei de verdade na rua. Eu estava no supermercado e tinha ido ao ar a cena em que a Carolina Dieckmann raspava a cabeça. E a Íris [personagem de Deborah] era 'hater' da Camila [personagem de Carolina]. E aí eu estava no mercado, fazendo compras, e veio uma senhora [gritando]: 'Você acabou com a vida dela!'. Porque tinha uma cena um pouquinho antes [de Camila raspar a cabeça] em que a Íris falava: 'Você vai perder o seu filho, você nunca vai ser feliz'. E ela [a senhora do mercado]: 'Você disse que ela não ia ser feliz e agora ela está lá doente!'. E me batia!".

