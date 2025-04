Leandra Leal anuncia saída da Globo: 'Estranho romantizar o trabalho'

Relembrou experiências vividas no trabalho. "Sou grata por ter tido esse contrato que me permitiu sonhar e realizar sonhos e fazer amizades; que me permitiu cantar, falar outra língua, cozinhar, pintar, viajar, conhecer o Brasil, correr na Amazônia, na praia, mergulhar no rio, me apaixonar, desapaixonar, comprar meu apartamento, apresentar programa, dar entrevistas falando o que eu penso, entrar na memória de tanta gente e, por fim, ser quem eu sou. Não foi sempre fácil, sempre trabalhoso, mas é tão prazeroso olhar para essa trajetória agora e me reconhecer."

Leandra Leal entrou na Globo aos 12 anos. Ela relembrou que, na época, havia acabado de perder o pai e "viu o mundo se abrir na quarta parede do estúdio".

A emissora tem mudado o regime de trabalho dos atores. Em vez de terem um contrato exclusivo com a Globo, celebridades como Paolla Oliveira, Claudia Raia e Glória Pires passaram a ser contratadas por obra. Outras, como Taís Araujo, mantiveram o contrato fixo.