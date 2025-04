Kanye West diz que Bianca Censori o abandonou após falas problemáticas

O artista ainda afirma que a modelo se incomodou com as publicações feitas por ele no X. "Ela está tendo um ataque de pânico e não está gostando do jeito que eu tuitei / Até Bianca voltar, fico acordado a noite toda, não vou dormir / Eu realmente não sei onde ela está."

Kanye só teria percebido que foi abandonado ao rastrear Censori por um aplicativo. "Estou rastreando minha p*ta por um aplicativo/ Estou rastreando minha p*ta pela cidade/ Ela pulou no carro e correu / Minha p*ta simplesmente não entende / Às vezes parece que foi planejado", diz a música.

Em outro trecho, o rapper afirma que a família da esposa, com quem está casado desde 2022, quer vê-lo preso. "Eles querem que eu faça um retiro / Eles querem que eu corra e me encontre."

Ainda na música, ele compara o relacionamento dos dois com o de Sean "Diddy" Combs e Cassie Ventura, que terminou com o rapper acusado por extorsão e tráfico sexual após agredir a ex-namorada."Acho que somos a nova Cassie e o novo Diddy / Estou fazendo essa música para Bianca / Estou sentindo o espírito de Donda", canta, em referência à sua falecida mãe, que morreu em 2007.

No final, Kanye West ainda faz um apelo para a modelo. "Bianca, eu só quero que você volte / Volte para mim / Eu sei o que fiz para te deixar brava."