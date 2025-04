Hadballa diz que foi 'injustiçado' no BBB 20: 'Dois pesos e duas medidas'

O ex-BBB Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, declarou no Camarote do Chico Barney que foi injustiçado em sua participação no Big Brother Brasil 20 e se comparou a Davi Brito, campeão do BBB 24, dizendo que foi uma situação de 'dois pesos, duas medidas'.

Cara, isso que eu não entendo. O público julgou nove homens por atitudes bem menos piores, bem menos impactantes. É um ressentimento do que o público transformou. Do que o público transformou esse cidadão campeão.