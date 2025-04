Filha de Bruce Willis e Demi Moore diz que ainda toma banho com as irmãs

Rumer Willis, 36, filha mais velha de Demi Moore e Bruce Willis, disse que ainda toma banho com as irmãs, Scout, 33, e Tallulah, 31.

O que aconteceu

Rumer afirmou que, para ela, esse é um hábito normal. "Nós todas ainda tomamos banho juntas, minhas irmãs e eu. E esse é exatamente o tipo de casa em que cresci. As pessoas podem pensar que isso é loucura e estranho, mas eu não acho", disse em entrevista ao podcast 'What in the Winkler!'.

Ela ainda contou que mantém o costume de dormir na cama da mãe. "Eu não acho estranho. Sinceramente, espero que [minha filha] Lou ainda durma na cama comigo quando tiver a minha idade."