Deborah Secco volta ao BBB pela 3ª vez para ação especial; entenda

Segundo nota enviada, será uma tarde de "festejos com comes e bebes e brincadeiras". Entre as atividades programadas estão um jogo da memória com bordões que marcaram a história da TV brasileira e um quiz de cenas icônicas.

Também haverá um set para fotos, com caricaturas de personagens da TV Globo.

Deborah Secco será a convidada para comandar a tarde ao lado dos brothers. A atriz também entrou na casa durante o BBB 24, na dinâmica do "invasor", e ficou 24 horas confinada no BBB 8.

