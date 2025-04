Artista pode ser responsabilizado por publi? Casos vão de atrasos e golpes

A responsabilidade do artista, segundo Dumas, existiria somente quando houver uma "vinculação direta" com a empresa, como ser sócio ou administrador, ou em casos de "manifesta má-fé na publicidade, como nos casos em que são omitidos os riscos conhecidos de um determinado bem ou serviço".

Virginia acumula milhões de seguidores nas redes sociais Imagem: Reprodução/SBT

Caso da influenciadora Virginia Fonseca ilustra uma situação em que a responsabilização do influenciador foi considerada maior. Ela acumula ações por problemas na entrega de óculos de sol que levavam seu nome. Em um dos casos, quando foi condenada pelo TJ-PR a indenizar fã, a Justiça entendeu que "Virginia não atuou como um mero canal de divulgação, mas teve participação ativa na comercialização ao vincular seu nome ao produto".

Caso em que há, além da utilização da imagem, a veiculação do nome do influencer no próprio produto, a responsabilização poderá ser maior, ocorrendo a condenação ao pagamento junto com a empresa fornecedora do produto.

João Guilherme Rossi, advogado

Dumas concorda que a clareza do envolvimento do garoto-propaganda é crucial. "Em casos em que é clara a origem ilícita do produto, o grau de envolvimento do influencer com a empresa ou a existência de uma propaganda enganosa, os tribunais não terão dificuldade em condenar, além das empresas prestadoras, também os influencers".