Daniela Albuquerque recorda sofrimento com padrasto abusivo: Muito violento

Daniela Albuquerque, 42, recordou os tempos sofridos que vivenciou na infância, quando sua mãe era casada com um homem violento e abusivo.

O que aconteceu

A apresentadora contou que o ex-padrasto era alcoólatra e agredia a esposa e os enteados - incluindo a própria Daniela. "Minha mãe era casada com esse homem, e ele era muito violento. Batia em mim, nos meus irmãos, na minha mãe. Ele era alcoólatra, chegava em casa e jogava as panelas", revelou ela, em participação no podcast Bispa Sônia Talks.

A contratada da RedeTV! acrescentou que o agressor costumava cozinhar guloseimas para comer sozinho, sem dividir com a família. "Fazia doce, comia na nossa frente e guardava na geladeira. Eu queria comer, mas ele nem oferecia."