Carol Ribeiro está bem após diagnóstico de esclerose: 'Palavra tem estigma'

Em uma ocasião, ela demorou três horas para arrumar uma mala — tarefa que costumava completar em 15 minutos. "Essas três horas passaram e eu não via as horas passarem. Eu sentava, descansava, me sentia mentalmente cansada de estar ali, mas me perdia."

Eu não conseguia organizar os pensamentos. Estava completamente desnorteada, estava sentindo que eu estava enlouquecendo. É como se eu estivesse sem saber por onde começar. Carol Ribeiro

A modelo começou a buscar um diagnóstico, mas teve dificuldades para encontrar uma resposta. Após exames ginecológicos, soube que ainda não estava na menopausa. Então, visitou endocrinologistas, nutrólogos e nutricionistas e passou a tomar vitaminas para tentar recuperar a energia. No entanto, os sintomas persistiram, e ela passou a fazer um "diário" do que sentia.

Foi Ana Claudia Michels, que deixou as passarelas para se dedicar à Medicina, que ajudou Carol a descobrir a esclerose múltipla. Após ver os exames de Carol, Ana Claudia, hoje especialista em geriatria, pediu que ela parasse de tomar outros remédios e voltasse a um médico de confiança. A partir daí, a modelo foi encaminhada a um neurologista, que descobriu a doença. Ana Claudia também indicou um especialista em esclerose para a amiga.