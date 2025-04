Betty Faria diz que filho tentou impedir ensaio nu para a Playboy

Betty Faria contou que seu filho já tentou impedir que ela posasse nua para a revista Playboy.

O que aconteceu

A atriz já havia posado 1978 e 1984 e, depois, acabou fazendo um ensaio para uma edição do México em 1992. "Uma vez eu cheguei em casa, e meu filho João (filho dela com o diretor Daniel Filho), que devia estar com 15 anos, estava negociando com a revista Playboy. Ele disse: 'Não, ela não vai fazer porque desta vez meus amigos compram. Senão ela tem que me mandar para os Estados Unidos para ficar estudando lá uns três anos'", contou durante participação no podcast Novelão, do jornal O Globo.

A artista afirma que, na época, não tinha noção do tamanho do seu sucesso e procurava preservar a família. "Eu sempre tive muito cuidado e preocupação em proteger minha família. Eu meio que blindava os filhos."