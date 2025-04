BBB 25: Maike teve quatro lideranças, mas sofreu derrota em todas; entenda

A liderança de Maike teve uma "dobradinha" após ele vencer outra Prova do Líder em seguida. Ele mandou Diego Hypolito para o Paredão. "Maike indicou Diego Hypolito ao Paredão. "A gente vem tendo embate desde o começo do programa e, no último Sincerão, ele trouxe coisas lá do começo do programa - quase 10 semanas depois. Ele se esquiva muito dos embates, dos conflitos. E, por esse motivo, vou indicar ele ao Paredão", afirmou Maike.

Vinícius e Vilma se juntaram a Diego no Paredão. Vilma foi eliminada, e Diego teve ínfimos 1,4% dos votos.

