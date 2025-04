BBB 25: Maike e Renata falam sobre flerte: 'Nem Moisés foi tão tentado'

Maike brincou: "Aí fica difícil, você não facilita (...) Você não me leva a sério, pô", disse. "Pra mim ficou claro, o objetivo seu", disse. "Ela acha que eu estou zoando. Há 80 dias. Brincadeira sem fim (…) Nem Moisés foi tão tentado assim".

Renata negou, e insinuou que o brother também passou alguns dias com Giovanna: "Não foram 80 dias, porque 30 dias estava desfocado", disse. "30 não, 21. Sou bom de memória", rebateu Maike.

Eu parei. Desisto. A única prova de resistência que vou desistir Maike

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas