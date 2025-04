Relembre 12 atores da versão original de 'Vale Tudo' que já morreram

Pedro Paulo Rangel interpretou Poliana em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Globo

Cláudio Corrêa e Castro

Cláudio Corrêa e Castro interpretou Bartolomeu na primeira "Vale Tudo" e morreu aos 77 anos. O ator estreou na televisão na TV Excelsior e fez dezenas de novelas ao longo da carreira, como "A Gata Comeu", "Força de Um Desejo" e "Chocolate com Pimenta". Diagnosticado com diabetes e hipertensão, morreu de falência de múltiplos órgãos, por complicações de uma cirurgia cardíaca.

Claudio Corrêa e Castro interpretou Bartolomeu em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Globo

Sérgio Mamberti

O inesquecível mordomo Eugênio de "Vale Tudo" morreu em 2021 após uma infecção respiratória, aos 82 anos. Conhecido por viver o Doutor Vitor na série infantil "Castelo Rá-Tim-Bum" (TV Cultura), Mamberti marcou a dramaturgia também com papéis no cinema e em inúmeras novelas, gênero no qual estreou na década de 1960. "As Pupilas do Senhor Reitor", "Brilhante", "Dona Beija", "Flor do Caribe" e "Sol Nascente" estão entre seus principais trabalhos.