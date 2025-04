Aline e Igor Rickli sobre 14 anos de relacionamento: 'Não tem segredo'

Aline Wirley, 43, e Igor Rickli, 41, refletiram sobre os 14 anos de relacionamento.

O que aconteceu

Em vídeo nas redes sociais, o casal falou sobre o casamento. "Não tem segredo, o que tem é vontade de dar certo", disseram.

Os dois, que mantém um relacionamento aberto, refletiram sobre as mudanças com o passar dos anos. "Nós estamos chegando nosso quarenta e poucos, o corpo começa a mudar os desejos. Não tô dizendo que a gente tá ficando velho, mas eu acho que era muito legal seduzir as pessoas... [agora] é tão legal assistir uma série", brincou a esposa.